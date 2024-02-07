Более 95% введенных в эксплуатацию в 2023 году зданий составили жилые дома

Всего, по данным Росстата, в 2023 году введено более 445,7 тыс. жилых домов общей площадью 139,3 млн кв. м.

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Более 95% строительных объектов, введенных в эксплуатацию в прошлом году в России, составляют здания жилого назначения, следует из годового отчета Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

"Из числа введенных в действие в 2023 году зданий 95,8% составляют здания жилого назначения", - говорится в документе.

Всего, по данным ведомства, в 2023 году введено более 445,7 тыс. жилых домов общей площадью 139,3 млн кв. м. Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 58,7 млн кв. метров, или 53,1% от общего объема жилья, введенного в 2023 году. Населением построено 431,5 тыс. жилых домов, многоквартирных домов возведено 14,3 тыс. За 2023 год построено 1,4 млн новых квартир, или 110,4 кв. м жилья. Это на 7,5% больше, чем в 2022 году.

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина, сегодня по всей стране реализуются тысячи проектов, которые позволяют сделать жизнь людей удобнее и комфортнее. "Это касается и жилищных проектов, и инфраструктурных, и туристических. Для того, чтобы это стало возможным, разработаны различные инструменты и механизмы, федеральные проекты и программы, которые дают возможность комплексно строить жилье и всю необходимую инфраструктуру", - сказал он. По данным главы Минстроя, в 2023 году было благоустроено 9 855 территорий, за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов введены в эксплуатацию 236 объектов инфраструктуры, по программе "Стимул" в 43 регионах страны введено в эксплуатацию 159 объектов. Активно реализуется механизм комплексного развития территорий (КРТ): в прошлом году приняты 225 решений.

Зданий нежилого назначения, по информации Росстата, введено в прошлом году 19,6 тыс. общей площадью 35,6 млн кв. м. Из них промышленных и сельскохозяйственных помещений - по 2,8 тыс. соответственно, 782 учебных заведения, 824 учреждения здравоохранения, а также административные и коммерческие здания.

В 2023 году, согласно отчету, начали работу 41 плавательный бассейн с длиной дорожек 25 метров и 50 метров, 25 спортивных сооружений с искусственным льдом, 203 физкультурно-оздоровительных комплекса, спортивные залы площадью 238,1 тыс. кв. метров, стадионы на 6,5 тыс. мест.

Также в прошлом году введено в действие более 13 тыс. км новых газовых сетей, 190 км тепловых сетей, 1,8 тыс. км водопровода, 433 км канализации.

Финансирование

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", согласно отчету Росстата, составил в прошлом году более 15 трлн рублей, или 107,9% к уровню 2022 года. При этом в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой были выделены ассигнования в размере 996,2 млрд рублей. Из них из федерального бюджета - 858,4 млрд рублей. Из бюджетов субъектов Российской Федерации и прочих источников профинансировано 119,1 млрд рублей.