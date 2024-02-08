Темпы запуска строительства нового жилья в Сибири в январе снизились на треть

Показатель составил 159 тыс. кв. м

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Совокупная площадь жилья, строительство которого запустили в Сибирском федеральном округе в январе 2024 года, сократилось на 33% относительно января 2023 года. При этом портфель строящегося жилья в Сибири сохранился на высоком уровне за счет начатого в 2023 году строительства, сообщила руководитель отдела исследований в жилищной сфере Аналитического центра ДОМ.РФ Мария Жолобова на онлайн-конференции.

"В январе 2024 года запуски новых проектов несколько замедлились после рекордного объема запусков в конце прошлого года. В январе 2024 года запуски новых проектов составили 159 тыс. кв. м и снизились на треть к январю прошлого года. Темп снижения соответствует среднероссийскому. Благодаря высоким накопленным запускам прошлого года объем строящегося жилья в Сибирском федеральном округе удерживается на высоком уровне", - сказала она.

При этом в 6 из 10 субъектов СФО темпы запуска новых проектов наоборот увеличились год к году, отметила Жолобова.

Эксперт добавила, что в 2023 году застройщики начали строить в СФО 774 домов на 88 тыс. квартир площадью 4,5 млн кв. м, что на 6% больше, чем в 2022 году. Причем 60% новых проектов запустили в двух регионах - в Новосибирской области и Красноярском крае.

"В Сибирском федеральном округе строится сейчас более 1,3 тыс. домов на 166 тыс. квартир площадью 8,5 млн кв. м. Портфель строящегося жилья вырос за год на 11% и опережает среднероссийский темп. В России рост составил 8%", - отметила Жолобова.