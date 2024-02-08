В Сибири в рамках проектов КРТ могут построить более 5,5 млн кв. м жилья

Дома планируют построить на совокупной площади более 2 тыс. га

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Совокупный объем строительства жилья в рамках 25 запланированных проектов комплексного развития территорий в Сибирском федеральном округе может составить 5,56 млн кв. м. Об этом сообщил директор по реализации федерального имущества ДОМ.РФ Николай Сарокваша.

"В 6 регионах Сибирского федерального округа рассматривается возможность реализации 25 проектов КРТ под строительство 5,56 млн кв. м жилья с сопутствующей инфраструктурой", - процитировали его в пресс-службе компании.

Проекты будут реализовываться в Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях. Совокупная площадь участков под них составляет более 2 тыс. га. Из 25 проектов 5 уже согласовали, отметили в ДОМ.РФ: в Бийске, Иркутском районе, Красноярске и Новосибирске с общим градостроительным потенциалом 906,8 тыс. кв. м.

Проекты КРТ помогают возвращать в оборот неэффективно используемые территории. Этой же цели отвечают и другие типы аукционов по реализации федеральной недвижимости, которые проводит ДОМ.РФ, напомнил Сарокваша. "В прошлом году при участии ДОМ.РФ в 7 из 10 регионов Сибири было введено в эксплуатацию более 388 тыс. кв. м жилья, из них больше половины - 207 тыс. кв. м - на участках, переданных застройщикам через наши аукционы, остальное - с применением проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ", - добавил он.

Всего в 2023 году власти выдали разрешения на строительство на участках от ДОМ.РФ в пяти регионах СФО совокупно 310 тыс. кв. м жилья. Институт развития провел в 2023 году 27 успешных аукционов в семи регионах Сибири и реализовал участки суммарно на 103,1 га, из них 75,8 га в 6 регионах - под строительство около 272 тыс. кв. м жилья.