Москва может стать пилотным регионом для "зеленой" ипотеки ДОМ.РФ

По словам руководителя направления "Устойчивое финансирование и зеленое строительство" компании Артема Селезнева, ДОМ.РФ уже фиксирует интерес застройщиков к этой программе

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Первым регионом, где институт развития ДОМ.РФ планирует запустить "зеленую" ипотеку, может стать Москва. Об этом заявил руководитель направления "Устойчивое финансирование и зеленое строительство" компании Артем Селезнев в ходе онлайн конференции.

"Предпосылки есть, ведется работа с рядом застройщиков по "зеленой" ипотеке. "Зеленая" ипотека также нами разрабатывается. Сначала это будет какой-то пилот, например, с московским застройщиком. Потом это будет уже масштабироваться на регионы", - сказал он.

По словам Селезнева, ДОМ.РФ уже фиксирует интерес застройщиков к этой программе.

Ранее в интервью ТАСС генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил, что институт развития может разработать ипотечную программу для "зеленого" строительства жилья, которая позволит снизить ставку проектного финансирования для застройщика и ставку жилищного кредита на 1-2 п.п. По его словам, программа может быть запущена в 2024 году. Инициатива должна будет работать "зеркально": ставка ипотечного кредита для покупателя квартиры должна снижаться симметрично снижению ставки проектного финансирования для застройщиков. В октябре 2023 года пресс-службе ДОМ.РФ сообщила, что компания обсуждает новую ипотечную программу с ЦБ РФ.