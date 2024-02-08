На Сахалине весной начнут строительство "Дальневосточного квартала"

Объем инвестиций превысит 65 млрд рублей

ТАСС, 8 февраля. Строительство "Дальневосточного квартала" в портовом городе Корсакове Сахалинской области начнется весной 2024 года, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Общая площадь строительства составит почти 500 тыс. кв. м, объем инвестиций, по данным КРДВ, превысит 65 млрд рублей. Проект будет реализован в рамках территории опережающего развития (ТОР) "Южная".

"В апреле будет заложен первый камень "Дальневосточного квартала" в Корсакове - жилого массива с социальными объектами, торговыми площадями и всей необходимой инфраструктурой", - сказано в сообщении.

Строительством займется группа компаний "Самолет". В корпорации отметили, что первые объекты будут сданы уже к концу следующего года, до конца 2028 года планируется возвести не менее 50 тыс. кв. м жилья. Всего в портовом городе появится 460 тыс. кв. м современного жилья.

Проект "Дальневосточного квартала" в Корсакове планируется реализовывать до 2046 года.

Программа "Дальневосточный квартал" разработана в 2021 году для поддержки проектов масштабной застройки в городах на Дальнем Востоке. В частности, она нацелена на создание нового уровня благоприятной городской среды и формирование условий для обеспечения жителей новым жильем по справедливой цене.