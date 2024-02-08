Более 43 тыс. семейных ипотек выдали в Москве в 2023 году

Число выданных кредитов увеличилось почти на 97%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Порядка 43,5 тыс. кредитов по программе "Семейная ипотека" общим объемом 395,2 млрд рублей выдали в Москве в прошлом году. Число выданных кредитов увеличилось почти на 97%, а их объем более чем в два раза превысил показатели 2022 года, сообщил замммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Москвичи сохраняют высокий интерес к семейной ипотеке. В декабре 2023 года установлен новый рекорд: выдано более 6 тыс. кредитов на 53,6 млрд рублей. Москва является лидером программы "Семейная ипотека" среди российских регионов. По итогам 2023 года на столицу приходится около 10% от общероссийского числа займов и более 18% их объема", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкомплекса столичного правительства.

Отмечается, что "Семейная ипотека" является единственной льготной программой, в рамках которой можно рефинансировать уже существующий ипотечный кредит. В 2023 году заемщики рефинансировали почти 2 тыс. кредитов на сумму 12,2 млрд рублей.

"На фоне увеличившихся ставок по ипотечным кредитам интерес населения к льготным программам растет. Даже повышение в сентябре 2023 года с 15% до 20% первоначального взноса по льготным программам не снизило их популярность - уже в ноябре, после небольшого спада, рост выдачи возобновился. Доля льготных кредитов в общем количестве выданных в столице ипотек в 2023 году достигла 76% - это почти на 12 п. п. больше, чем в 2022 году. На семейную ипотеку в столице приходится более 44% как от числа выданных льготных кредитов по всем программам, так и от их объема", - добавила министр правительства Москвы, руководитель городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Всего за шесть лет действия программы "Семейная ипотека" в Москве было выдано около 97 тыс. льготных займов на общую сумму почти 780 млрд рублей. Это 10,6% от числа и почти 20% от объема выданных в стране семейных ипотечных кредитов за это время, добавила министр.