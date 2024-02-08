ЦБ назвал условия повышения доступности жилья в России

Среди них более быстрый рост доходов граждан по сравнению с ценами на недвижимость, умеренный уровень процентных ставок и увеличение производительности труда строителей, способствующее снижению издержек на каждый квадратный метр

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Банк России назвал основные условия повышения доступности жилья в РФ, среди них: более быстрый рост доходов граждан по сравнению с ценами на недвижимость, умеренный уровень процентных ставок и увеличение производительности труда строителей, способствующее снижению издержек на каждый квадратный метр. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в эфире Private Talks (проект "Тинькофф инвестиций").

"Доступность жилья может возрасти благодаря, во-первых, более быстрому росту доходов по сравнению с ценами. Второе - за счет роста эффективности и производительности строителей, если их удельные издержки на каждый квадратный метр будут снижаться за счет того, что они будут более технологичными и более качественными в выполнении своих работ. Ну и третье, конечно, если в условиях, когда у нас в экономике поддерживается низкий уровень инфляции, то можно рассчитывать на то, что будет умеренный уровень процентных ставок, который тоже будет работать в сторону повышения доступности в части процентных выплат по ипотеке", - сказал он.

Заботкин пояснил, что чрезмерный рост цен на жилье (когда цены превосходят темпы роста доходов граждан) снижает доступность жилья для покупателей. В свою очередь, льготные программы широкого спектра действия сильно повышают спрос на недвижимость, и, соответственно, двигают цены вверх, приводя к уменьшению доступности жилья.

"Одно дело, когда вы один и тот же месячный платеж выплачиваете в течение 20 лет. И совсем другая история, если вы его вынуждены платить в течение 30 лет. С точки зрения ежемесячных плат, вроде бы это для вас в равной степени обременительно, но в итоге вы заплатите в полтора раза больше по ипотеке, которую вам пришлось взять на больший срок из-за того, что цена жилья выше по отношению к вашим доходам", - добавил он.

Банк Росси неоднократно сообщал, что выступает за сохранение только адресных льготных программ по ипотеке. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что спрос на ипотеку должен расти сбалансировано, чтобы не приводить к чрезмерному росту цен на жилье.