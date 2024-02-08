В Думе считают, что создание альтернативы эскроу-счетам простимулирует стройку соцобъектов

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон отметил, что при использовании предложенного инструмента для застройщиков в финансовом плане ничего не поменяется

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Альтернативные эскроу-счетам механизмы привлечения средств дольщиков в проекты жилищного строительства смогут простимулировать строительство новых соцобъектов в тех регионах, где это наиболее необходимо. Об этом сообщил журналистам член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон ("Единая Россия"), комментируя информацию о намерении Минстроя подготовить предложения по альтернативным механизмам финансирования проектов жилищного строительства.

"При позитивных результатах ввода жилья темпы строительства соцобъектов оставляют желать лучшего. Это тема стабильно в ТОП-3 обращений жителей к депутатам всех уровней. К сожалению, бюджетных средств не хватает, а это огромные финансовые затраты, которые нельзя отложить", - отметил депутат.

"В то же время у нас есть надежные застройщики, которые заинтересованы в соразмерном развитии социальной инфраструктуры вокруг своих проектов - в этом случае они становятся более привлекательны на рынке. При использовании предложенного инструмента для застройщиков в финансовом плане ничего не поменяется - они уже несут расходы, отдавая деньги банкам за проценты. То есть мы предлагаем деньги, которые раньше шли банкам в качестве процентов, направлять на строительство школ и детских садов", - указал парламентарий. С учетом высокой ключевой ставки это очень большие деньги и было бы, наверное, лучше, если бы они пошли на пользу жителей, пояснил Вольфсон.

Не разрушая механизм эскроу, защищающий рынок от недобросовестных застройщиков, появится возможность простимулировать строительство новых соцобъектов "в тех регионах, где это наиболее необходимо", подчеркнул депутат. "Если решение будет принято, то мы получим мощный инструмент для решения одной из самых острых и застарелых проблем", - сказал депутат.

Ранее стало известно, что Минстрой России намерен подготовить предложения по альтернативным механизмам финансирования проектов жилищного строительства с привлечением средств дольщиков, следует из решения совместного заседания комиссии госсовета по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" и комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию. Общий объем поступлений на счета эскроу от продажи жилья в российских новостройках составил в 2023 году более 3,4 трлн рублей.