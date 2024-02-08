Москва выставит на торги участок для строительства ТЦ в поселении Вороновском

Победитель торгов сможет построить магазин площадью 317,4 кв. м

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Земельный участок для строительства небольшого торгового центра в деревне Косовка в Новой Москве выставят на торги в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества (ДГИ) Максим Гаман.

"Небольшие торговые центры шаговой доступности относятся к объектам социально-бытовой инфраструктуры города и востребованы среди жителей. Для инвесторов возведение такой недвижимости - отличная возможность для развития бизнеса. Так, на торги по аренде планируется выставить участок площадью 0,1 га в деревне Косовка, на котором победитель сможет построить магазин площадью 317,4 кв. м", - сказал Гаман, слова которого приводит пресс-служба ДГИ.

Отмечается, что участок расположен по адресу: поселение Вороновское, деревня Косовка, земельный участок 23Ж. Он находится в центре населенного пункта вблизи Калужского шоссе.

"Срок действия договора аренды составит 2,5 года. В течение первого года инвестор должен будет получить разрешение на строительство, еще через девять месяцев - закончить работы нулевого цикла, которые включают устройство фундамента, стен и перекрытий подземной части. После завершения строительства торгового объекта инвестор сможет оформить здание в собственность, а земельный участок выкупить по исключительному праву", - добавили в департаменте.

Информация о земельных участках, выставляемых на торги, публикуется на инвестиционном портале Москвы, который на протяжении девяти лет остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов.