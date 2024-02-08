На участке бывшей промзоны "Малино" в Москве возведут городской квартал

Инвестор сможет реорганизовать 17,69 га земли

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Современное городское пространство со всей необходимой инфраструктурой возведут на части бывшей промзоны "Малино" в Зеленограде. Право на редевелопмент территории выставлено на торги, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества (ДГИ) Максим Гаман.

"Инвестор сможет реорганизовать 17,69 га земли в Зеленограде. По проекту комплексного развития территорий он получит право возвести почти 364 тыс. кв. м недвижимости, из которых около 195 тыс. кв. м приходится на общественно-деловую и научно-производственную недвижимость, включая детский сад для 200 воспитанников, школу для 400 учеников и центр развития детского творчества", - сказал Гаман, слова которого приводит пресс-служба ДГИ.

Отмечается, что подлежащий редевелопменту участок находится между железнодорожными путями Ленинградского направления, Заводской улицей и Георгиевским проспектом. Он обладает высокой инвестиционной привлекательностью. Сейчас право на реорганизацию территории выставлено на торги, заявочная кампания завершится 29 февраля. Инвестор сможет претендовать на получение льготы по программе стимулирования создания мест приложения труда при условии соответствия требованиям 1874-ПП.

Как пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, на земельном участке, расположенном вдоль Заводской улицы, в числе общественно-деловых объектов появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и залом для экстремальных видов спорта, который войдет в состав торгово-развлекательного комплекса. Также здесь планируется построить пожарное депо. "На этом участке в районе Крюково предусматривается в том числе возведение 168 тыс. кв. м жилой недвижимости", - уточнила Княжевская.

Многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура, создаются по программе комплексного развития территорий (КРТ). В Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тыс. га.