На Камчатке до конца 2024 года сдадут первый арендный дом

В нем будет 80 квартир общей площадью около 4,5 тыс. кв. м

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Около 80 семей на Камчатке в конце 2024 года смогут получить новые квартиры в первом в регионе арендном доме комфорт-класса. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Мы ожидаем, что строительство будет завершено в 2024 году, затем пройдет непосредственно приемка работ, и затем в новое жилье смогут заселяться определенные категории граждан, которые будут установлены постановлением правительства Камчатского края. Программа крайне важна для привлечения квалифицированных специалистов на территорию Камчатского края. В новом жилом доме на улице Арсеньева в Петропавловске по программе "Доступное арендное жилье в ДФО" будет предоставлено 80 квартир общей площадью порядка 4 500 кв. м", - приводятся в сообщении слова врио министра строительства и жилищной политики Камчатского края Артема Фирстова.

В краевом Минстрое ТАСС уточнили, что это первый дом, возводимый в регионе в рамках федеральной программы. Он относится к категории комфорт-класса, во дворе будет обустроена вся необходимая инфраструктура. Планируется, что до 2028 года в регионе построят 700 арендных квартир.

В программе "Доступное арендное жилье в ДФО" принимают участие все 11 регионов Дальнего Востока. Для жильцов предусмотрена пониженная ставка аренды, треть которой компенсирует федеральный бюджет, треть - региональный. Квартиры в таких домах будут готовы для заселения, с отделкой и меблировкой по стандартам качества ДОМ.РФ.