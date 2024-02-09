Более 50% сделок по покупке жилья в Москве в 2023 году оформлены с применением ипотеки

Также первичный рынок столицы показал рост спроса на 32%, на вторичном рынке показатель увеличился на 36% к 2022 году

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Более половины зарегистрированных прав собственности на жилье в столице в 2023 году оформлено с применением ипотеки, сообщила пресс-служба Управления Росреестра по Москве.

"От общего объема зарегистрированных переходов прав на основании договоров купли-продажи и прав собственности участников долевого строительства на жилые помещения, ипотечные сделки составили 52,6%", - говорится в сообщении.

При этом, по словам помощника руководителя Управления Росреестра по Москве Дарьи Кудиновой, изменения показателя в годовом выражении оказались незначительными. "В 2023 году доля составила 52,6%, в то время как в 2022 году - 46,2%, а в 2021 году - 50,7%", - приводит пресс-служба ее комментарий.

По данным ведомства, первичный рынок столицы за 2023 год показал рост спроса на 32%, на вторичном рынке показатель увеличился на 36% к 2022 году.

Доля электронной регистрации ипотеки в прошлом году составила 87,7%, из которых 92,5% оформлено в рамках проекта "Электронная ипотека за 24 часа" - услуги по онлайн-регистрации ипотеки за один день по договорам купли-продажи квартир, в отношении машино-мест и объектов индивидуального жилищного строительства. В общем объеме учетно-регистрационных действий в 2023 году порядка 70% проведено управлением в электронном виде - это более 2 млн действий. За 5 лет доля увеличилась с 21% в 2019 году, до 68,6% в 2023 году.

В настоящий момент регистрация прав в Москве проходит в среднем за два дня, кадастровый учет в отношении бытовой недвижимости и социально важных объектов - за полдня, единая процедура занимает порядка трех дней.

Защита прав собственности

По информации Кудиновой, со стороны управления проведение учетно-регистрационных действий сопровождается правовой экспертизой документов, однако правообладателю необходимо помнить о механизмах защиты собственной недвижимости. "Это подача заявления о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя, заявление о возможности представления в электронном виде документов, подписанных УКЭП, а также актуализация контактных данных", - уточнила она.