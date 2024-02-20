Дом по реновации на месте бывшей промзоны "Западный порт" в Москве введут в этом году

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что входные группы выполнят с "нулевой" отметкой, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для маломобильных людей, пенсионеров и родителей с колясками

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Новостройку по программе реновации на территории бывшей промзоны "Западный порт" в районе Филевский парк введут в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Дом будет состоять из двух односекционных корпусов, объединенных подземной парковкой. Фасад здания выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, их облицуют кирпичом. На них установят металлические корзины под кондиционеры. Входную группу оформят витражным остеклением", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что в настоящее время завершается возведение монолитных конструкций наземной части здания, ведется работа по устройство фасадов. Объект возводится по адресу: улица Барклая, вл. 6.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что в доме будет размещено 250 квартир, две из них оборудуют для маломобильных граждан. "В них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - сказал Загрутдинов.

По его словам, первые этажи здания полностью отдадут под общественные помещения. "Здесь откроются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, аптеки, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся: комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для хранения уборочного инвентаря и зона для почтовых ящиков", - добавил глава департамента.

Он также пояснил, что входные группы выполнят с "нулевой" отметкой, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для маломобильных людей, пенсионеров и родителей с колясками. "Лифты в каждом корпусе оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Плитка со специальной поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года. Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Во дворе дома появятся детская игровая и спортивная площадки, а также зона для тихого отдыха взрослых", - заключил Загрутдинов.

О программе

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек.