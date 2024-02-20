В Москве построили один из крупнейших в России центров обработки данных

Объект возвели на территории бывшей промзоны "Красный Строитель" в районе Южное Чертаново

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Работы по возведению одного из крупнейших в России центра обработки данных (ЦОД) общей мощностью более 35 МВт - ЦОД "Москва-2" - завершены. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

"После открытия "Москва-2" станет первым в стране коммерческим дата-центром, сертифицированным по Tier IV Constructed Facility - самому высокому уровню международного отраслевого стандарта надежности и отказоустойчивости. В нем будет размещено серверное и сетевое оборудование для обработки, хранения и передачи больших массивов данных с использованием новейших технологий, чтобы обезопасить информацию как от физических, так и от виртуальных угроз", - сказал Слободчиков, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Объект возвели на территории бывшей промзоны "Красный Строитель" в районе Южное Чертаново. Помимо технологического блока, где находятся четыре машинных зала, рассчитанных на 910 IT-стоек в каждом, в ЦОД обустроена административная зона с кабинетами сотрудников и переговорными. Одной из особенностей проекта является автономная система энергообеспечения, гарантирующая бесперебойную работу оборудования. Для этого предусмотрены 16 дизель-генераторных установок мощностью свыше 2,5 тыс. кВт каждая.

"Возведение семиэтажного здания площадью почти 21 тыс. кв. м стартовало в конце 2022 года, и на протяжении всего строительного цикла дата-центр находился под надзором комитета. С момента начала работ организовано пять выездных проверок", - заверил Слободчиков.

Так, по результатам итоговой комплексной проверки Мосгосстройнадзор оформил заключение о соответствии здания ЦОДа утвержденной проектной документации, и застройщик сможет приступить к подготовке пакета документов для получения разрешения на его ввод в эксплуатацию. Работы велись за счет средств инвестора, после ввода в эксплуатацию ЦОД будет передан госкорпорации "Росатом".