На Камчатке под арендное жилье в новом комплексе передадут более 400 квартир

Заселение будет происходить для учителей, врачей и специалистов рабочих профессий

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Порядка 400 квартир в новом микрорайоне "Северный" на Камчатке, будет передано под арендное жилье для определенных категорий жителей края. Строительство ведется по проекту "Дальневосточный квартал", сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В новом микрорайоне смогут поселиться более 5 тыс. человек. Также в новом микрорайоне возведут социальную инфраструктуру: школу, детский сад и медицинский центр с поликлиникой, а также заправку для электромобилей. В жилом комплексе 402 квартиры будут отданы под арендное жилье, в которое переедут квалифицированные специалисты для работы на Камчатке - учителя, врачи, специалисты рабочих профессий", - говорится в сообщении.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, который в настоящий момент находится на Камчатке в рабочей командировке, посетил стройплощадку нового микрорайона и сообщил, что строительство нового арендного жилья поможет закрыть дефицит кадров в некоторых отраслях. "Мне кажется, если привлекать учителей работать в новой школе в микрорайоне и поселить в этом арендном жилье, очередь стоять будет из специалистов", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в краевом Минстрое, в регионе наращивают строительство жилья. В 2023 году было введено 82 тыс. кв. м. Микрорайон "Северный" возводится в перспективном районе краевой столицы по проекту "Дальневосточный квартал". Планируется, что в нем будут жить порядка 5 тыс. человек.

В программе "Доступное арендное жилье в ДФО" принимают участие все 11 регионов Дальнего Востока. Для жильцов предусмотрена пониженная ставка аренды, треть которой компенсирует федеральный бюджет, треть - региональный. Квартиры в таких домах будут готовы для заселения, с отделкой и меблировкой по стандартам качества ДОМ.РФ.