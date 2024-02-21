Площадь нового жилья в Крыму выросла на треть в 2023 году

В регионе ввели в эксплуатацию более 1,2 млн кв. м жилплощади

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Объем ввода жилой недвижимости по итогам 2023 года в Республике Крым вырос на 32% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщила руководитель отдела исследований в жилищной сфере Аналитического центра ДОМ.РФ Мария Жолобова на онлайн-конференции.

"Ввод жилья в Южном федеральном округе в течение последних пяти лет стабильно растет. В прошлом году достиг максимума. Всего в 2023 году в ЮФО введено 14,6 млн кв. м - это на 6% выше, чем в 2022 году. Наиболее активный рост наблюдался в Крыму - 32%, в Волгоградской области - 19% и в Адыгее - 21%", - сказала она.

Как уточнил замполпреда президента России в ЮФО Алексей Ермаков, уже второй год подряд это абсолютный рекорд, а из общего объема на индивидуальное жилищное строительство приходится 60%. При этом в России его доля в 2023 году составила 53%.

По данным госкомпании, в 2023 году в Крыму ввели в эксплуатацию более 1,2 млн кв. м жилья, в Адыгее - 564 тыс. кв. м, в Волгоградской области - 951 тыс. кв. м.

"В прошлом году выдача ипотеки в Южном федеральном округе росла быстрее, чем в целом по России. Всего было выдано 202 тыс. ипотечных кредитов на 773 млрд рублей - это на 73% больше по количеству и [на] 82% по объему, чем в 2022 году", - отметила Жолобова. Лидерами по объему оформленных займов стали Краснодарский край и Ростовская область - на них пришлось около 70% выдачи.

Около 60% всей выданной в 2023 году в ЮФО ипотеки было оформлено по льготным государственным программам - 130 тыс. кредитов на 585 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в 2022 году, добавила эксперт.