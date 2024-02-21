Вывод новых проектов апартаментов в Петербурге сократился на 30% за год

Как отметила гендиректор RBI PM Евгения Мироненко, в 2024 году девелоперы будут еще осторожнее подходить к выводу подобных проектов, учитывая реальную динамику спроса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Количество новых стартов в сегменте апартаментов, фактически используемых собственниками для проживания или сдачи в аренду своими силами, сократилось в Петербурге. Застройщики на 30% сократили вывод на рынок проектов апартаментов в 2023 году по сравнению с 2022 годом, сообщила ТАСС генеральный директор RBI PM (входит в Группу RBI) Евгения Мироненко.

"В 2023 году вывод новых проектов апартаментов в Санкт-Петербурге сократился на 30% по сравнению с 2022 годом. В основном, по причине того, что практически не было новых стартов в сегменте жилых апартаментов ("псевдожилья") - на рынок вышел всего лишь один небольшой проект", - сказала она.

По ее словам, в 2024 году девелоперы будут еще осторожнее подходить к выводу подобных новых проектов, учитывая реальную динамику спроса.

Год без новых жилых апартаментов

В 2022 году почти половина (43%) новых проектов апартаментов, появившихся на рынке, приходилась именно на сегмент "псевдожилья", то сейчас, на фоне снижения доступности ипотеки, рынок возвращается к традиционно петербургской "сервисной" модели рынка. "Сервисные апартаменты и отельный бизнес менее чувствительны к колебаниям спроса", - отметила Мироненко.

При этом в сегменте сервисных апартаментов в 2023 году начали работать ряд новых девелоперов, которые ранее не занимались нежилой недвижимостью. В 2024 году на рынке может появиться 7-10 новых проектов апартаментов - как "псевдожилье", так и настоящие сервисные апартаменты.

"Допускаю, что девелоперы могут сознательно замедлять новые старты, особенно проектов формата "псевдожилья", исходя из текущей ситуации со спросом и нужных темпов продаж. В 2023 году сервисные апартаменты заняли почти 100% рынка. Но необходимо учитывать, что выход даже одного крупного проекта "псевдожилья" может серьезно повлиять на соотношение форматов, представленных на рынке", - считает эксперт.

Динамика спроса в сегменте апартаментов в 2023 году в целом соответствовала явлениям, происходящим и на рынке жилья. Всего в прошлом году на рынке Петербурга было продано 87 тыс. кв. м апартаментов. При этом заметное оживление покупательской активности пришлось на второе полугодие: начиная с третьего квартала темпы продаж выросли вдвое.