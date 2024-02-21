В Мариуполе строители из Чувашии восстановили четыре многоквартирных дома

Ремонтно-восстановительные работы в остальных шести домах намерены завершить до конца 2024 года

ЧЕБОКСАРЫ, 21 февраля. /ТАСС/. Строительные бригады из Чувашии восстановили четыре многоквартирных жилых дома в Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР). Ремонтно-восстановительные работы в остальных шести домах завершатся до конца 2024 года, сообщается в Telegram-канале Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

"Чувашия взяла обязательства по восстановлению 10 многоквартирных домов в Мариуполе. <…> Работы в четырех домах завершены, в шести домах закончатся до конца этого года", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что последним из восстановленных жилых зданий стал дом на одном из бульваров Жовтневого района Мариуполя, где ранее шли ожесточенные бои. В республиканском Минстрое сообщили, что по итогам технической экспертизы дом признали аварийным из-за разрушений конструктива.

"Строители восстановили конструктив, отремонтировали кровлю, заменили окна и двери <…> Выполнен капремонт систем вентиляции, газоснабжения, отопления, электроснабжения. Отремонтированы места общего пользования, проведена реставрация фасада", - добавляется в сообщении.