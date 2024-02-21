Учебный корпус Московского авиационного института сдан в эксплуатацию в Кунцево

Объект долгое время находился в стадии долгостроя, работы были возобновлены в 2019 году

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию учебного корпуса Московского авиационного института. Работы велись за счет средств федерального бюджета в районе Кунцево в Западном административном округе по адресу: ул. Оршанская, д. 3, сообщил председатель ведомства Антон Слободчиков.

"Объект долгое время находился в стадии долгостроя, работы были возобновлены в 2019 году. Общая площадь четырехэтажного здания составляет более 13 тыс. кв. м. В нем оборудовали лаборатории, конструкторские залы, учебные аудитории, многофункциональные открытые пространства для проведения выставок, а также многосветный конференц-зал на 344 места с кинопроекционной", - сказал Слободчиков, слова которого приводит пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Глава надзорного ведомства добавил, что новый корпус построен с использованием ранее возведенных фундаментов и конструкций по современному проекту. Фасады облицованы панелями трех оттенков - от белого до темно-серого. Для освещения помещений выполнено витражное остекление, на кровле установлены световые фонари: один большой и 14 малых. Для вертикальной связи между этажами предусмотрены четыре лестничные клетки и три лифта, один из которых - панорамный.

"На прилегающей территории и в здании создана безбарьерная среда для маломобильных групп населения. В рамках благоустройства специалисты оборудовали проезды и тротуары, смонтировали наружное освещение и ограждение, выполнили комплексное озеленение", - уточнили в пресс-службе.