Центр стратегического планирования ФМБА в Москве реконструируют

В ходе работ запланировано техническое перевооружение инженерных систем и приспособление здания под административное назначение с перепланировкой помещений по всем этажам

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Здание центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Федерального медико-биологического агентства (ФГБУ "ЦСП" ФМБА) на Щукинской улице в Москве реконструируют. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики (ДГП) Сергей Левкин.

"Это четырехэтажное здание, встроенное в систему разноэтажных корпусов ФГБУ "ЦСП" ФМБА России, представляющих собой замкнутый прямоугольный комплекс зданий с внутренним двором. С северной стороны здание примыкает к строению 1, с западной - фасад ориентирован на улицу Академика Курчатова и Щукинский парк, с южной стороны здание выходит на Сосновую улицу, ориентирован на внутренний двор ФГБУ "ЦСП" ФМБА России", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба ДГП.

Отмечается, что пространственно-планировочная структура этажей состоит из узкого, длинного коридора с примыкающими к нему кабинетами. Под частью здания имеется подвал и узкий тоннель длиной 78 м для прокладки коммуникаций. "В ходе реконструкции запланировано техническое перевооружение инженерных систем и приспособление здания под административное назначение с перепланировкой помещений по всем этажам", - добавил глава департамента.

Как уточнили в пресс-службе, внешний облик корпусов, его композиционная структура и цветовое решение определены существующими и пристроенными рядом корпусами и окружающей застройкой. Проектом предусмотрена реконструкция существующей двухмаршевой лестницы, устройство выхода непосредственно на улицу, а также встройка новой трехмаршевой лестницы в среднюю часть объема корпуса и устройство лифта 1 тыс. кг в проеме этой лестницы, это позволит разделить коридор на два участка длиной до 60 м.

"В составе административного здания предусмотрены: офисные кабинеты, переговорные, помещения отдела IT-безопасности, серверная, группа технического и хозяйственного обеспечения, комната отдыха, сопутствующие и технические помещения", - заключили в ДГП.