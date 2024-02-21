ЦБ сообщил о росте ипотечного портфеля банков РФ в январе на 0,6%

По данным регулятора, выдачи ипотеки с господдержкой в январе 2024 года сократились до 189 млрд рублей с 655 млрд рублей в декабре

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Прирост ипотечного портфеля банков РФ в январе 2024 года замедлился до 0,6% против 2,9% в декабре 2023 года, что в целом соответствует динамике января 2023 года, следует из материалов ЦБ РФ.

"По предварительным данным, прирост ипотеки оценочно замедлился до умеренных 0,6% с 2,9% в декабре 2023 года, что в целом соответствует динамике января 2023 года (+0,6%)", - сообщил ЦБ.

Кроме того, выдачи ипотеки с господдержкой в январе 2024 года сократились до 189 млрд рублей с 655 млрд рублей в декабре, отметил регулятор.

"Выдачи ипотеки с господдержкой сократились до 189 млрд с 655 млрд рублей в декабре, в том числе по "Льготной ипотеке" - до примерно 58 млрд с 280 млрд рублей, а по "Семейной ипотеке" - до примерно 102 млрд с 284 млрд рублей. Выдачи рыночной ипотемки также уменьшились, но не так значительно (предварительно на 35%, до 86 млрд рублей)", - сообщил Банк России.

Всего в январе 2024 года, по предварительным данным, выдано ипотеки на 275 млрд рублей, что почти в три раза меньше, чем в декабре 2023 года (785 млрд рублей), но в целом соответствует уровню января 2023 года (282 млрд рублей).

Причины охлаждения ипотечного рынка

Для января характерно снижение ипотечных выдач из-за длинных праздников, однако в 2024 году замедление связано еще и с ужесточением условий по ипотеке с господдержкой, отметил ЦБ.

В особенности это коснулось "Льготной ипотеки", где с 23 декабря 2023 года первоначальный взнос был повышен с 20 до 30%, а максимальный размер кредита сокращен до 6 млн руб. для всех регионов. Кроме того, по всем программам господдержки был снижен размер возмещения для банков на 0,5 п.п.

Дополнительное влияние могли оказать рост ставок по рыночной ипотеке, а также ужесточение макропруденциальной политики Банка России, сказано в сообщении регулятора.