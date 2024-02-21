Минстрой РФ предложил повысить рыночную стоимость "квадрата" в 77 субъектах

Средняя по РФ цена "квадрата" будет увеличена на 3% по отношению к действующим на I квартал 2024 года уровням

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минстрой РФ предложил повысить норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в 77 субъектах РФ во II квартале 2024 года. Средняя по РФ цена "квадрата" будет увеличена на 3% по отношению к действующим на I квартал 2024 года уровням - до 100,75 тыс. рублей, следует из проекта приказа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, наибольший рост стоимости квадратного метра на II квартал 2024 года Минстрой рассчитал для Еврейской автономной области - на 19,2% до 100 тыс. рублей, Республики Алтай - на 14,95%, почти до 131,3 тыс. рублей и Курганской области - на 12,4%, до 71,2 тыс. рублей.

В то же время для шести регионов РФ Минстрой предложил снижение цены квадратного метра жилья в пределах 1%: Республики Тыва, Тульской области, Республики Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого автономного округа, Севастополя и Тамбовской области.

Среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для Москвы Минстрой РФ предложил повысить на 3%, до 175,7 тыс. рублей, для Московской области - на 5,5%, до 154,7 тыс. рублей, для Ленинградской области - на 2%, до 141,2 тыс. рублей. Показатель для Санкт-Петербурга предложено оставить на уровне I квартала в 165,3 тыс. рублей.

Норматив рыночной стоимости квадратного метра Минстроя РФ используется для расчета размеров социальных выплат на покупку и строительство жилья за счет федерального бюджета.