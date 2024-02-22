ДОМ.РФ откроет первый проект арендного жилья в Якутии 28 февраля

Стоимость аренды квартиры площадью 51 кв. м составит около 11 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Институт развития ДОМ.РФ начнет заселение первого проекта арендного жилья в Республике Саха (Якутия) в рамках программы "Доступное арендное жилье в ДФО" 28 февраля. Более 20 квартир для найма расположены в жилом комплексе "Марха" в Якутске, сообщила пресс-служба компании.

"ДОМ.РФ открывает очередной проект в рамках реализации программы "Доступное арендное жилье в ДФО". <…> Это пилотный проект в Республике Саха (Якутия) в рамках программы "Доступное арендное жилье в ДФО". Заселение начнется уже 28 февраля", - говорится в сообщении.

В рамках проекта застройщик передаст ДОМ.РФ 24 квартиры с отделкой и мебелью в пятиэтажном доме. Стоимость аренды такого жилья площадью 51 кв. м составит около 11 тыс. рублей в месяц, в то время как в регионе среднерыночная ставка - 45 тыс. рублей в месяц за такую же площадь.

Проект "Доступное арендное жилье в ДФО" в Якутии предполагает ввод до 2026 года в эксплуатацию 850 арендных квартир в Якутске, Нерюнгри, Алдане и Мирном, добавили в ДОМ.РФ. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что арендное жилье наряду с льготной "Дальневосточной ипотекой" позволяет увеличить доступность квартир в регионе. "Все эти меры направлены на то, чтобы людям было комфортно жить на Дальнем Востоке, чтобы сюда приезжали специалисты, врачи, учителя", - процитировали его в пресс-службе госкомпании.

Аренда жилья на Дальнем Востоке

Программа строительства арендного жилья на Дальнем Востоке была запущена по инициативе президента РФ, правительство РФ выделило на эти цели 87 млрд рублей, напомнили в ДОМ.РФ. Всего планируется построить 10 тыс. новых арендных квартир, причем ставка их найма будет составлять примерно четверть среднерыночного уровня. Первые два арендных дома были заселены в конце 2023 года во Владивостоке и Анадыре.

"Мы уже профинансировали строительство около 5,6 тыс. квартир общей площадью более 230 тыс. кв. м в 9 из 11 регионов федерального округа. Основная цель программы - создание комфортных условий для проживания квалифицированных специалистов, чей труд востребован в макрорегионе", - отметил управляющий директор по Дальнему Востоку ДОМ.РФ Александр Левинталь.

По словам главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, арендное жилье будет предназначено в первую очередь для участников специальной военной операции на Украине, учителей, врачей и молодых ученых.