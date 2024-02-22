ЦИАН: в России вторичное жилье подорожало в два раза за пять лет

Рост зафиксирован во всех городах страны

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Квартиры на вторичном рынке выросли в цене в два раза за пять лет, говорится в сообщении аналитической платформы "ЦИАН".

"За пять лет цена кв. м на вторичном рынке в среднем по анализируемым городам стала выше на 95%. Рост зафиксирован во всех городах, нет ни одной локации, где цены стагнировали или стали ниже", - говорится в сообщении.

Анализ проводился по 166 городам с населением более 100 тыс. человек в отношении средних цен кв. м на вторичном рынке зимой 2023-2024 годов и зимой 2018-2019 годов.

Среди городов-миллионников максимальные темпы роста зафиксированы в Челябинске и Омске (в 2,3 раза), минимальные - в Москве (+36%), Санкт-Петербурге и Уфе (по +67%), отмечается в сообщении. В целом же минимальный рост (до 50%) зафиксирован в Москве, Златоусте, Рубцовске, Нижневартовске, Южно-Сахалинске, Салавате и Ханты-Мансийске. Лидерами роста цен стали вторичные квартиры в Кисловодске, Дербенте (более, чем в три раза), Ноябрьске, Нижнекамске, Норильске, Кызыле и Майкопе (более, чем в 2,5 раза).

"Такой результат обеспечен, в первую очередь, динамикой в 2020-2021 годов", - приводится в сообщении комментарий эксперта платформы Елены Лапшиной. Аналитики платформы отмечают, что более выраженный рост цен наблюдался в двух группах городов: где пять лет назад были самые дешевые квартиры, а также там, где не очень развит рынок новостроек. Благоприятные условия для роста цен сложились также в южных городах РФ, а в 2023 году - в городах с высокой долей промышленности в структуре экономики, заключается в исследовании.