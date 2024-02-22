В Югре нескольким категориям граждан упростят переселение из аварийного жилья в новое

Введенная мера коснется ветеранов войн, малоимущих, инвалидов, пенсионеров и многодетных семей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 февраля. /ТАСС/. Процесс переселения из аварийного жилья в новое в Ханты-Мансийском автономном округе станет проще для ветеранов войн, малоимущих, инвалидов, пенсионеров и многодетных семей - им будут компенсировать разницу в стоимости квадратных метров за счет бюджета. Такую норму утвердило правительство региона, сообщается в Telegram-канале стройкомплекса Югры.

"Теперь ветераны войн, малоимущие, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи больше не будут оплачивать разницу в цене между рыночной стоимостью нового жилья и освобождаемыми ими аварийными, непригодными квадратными метрами. Ведь зачастую комфортное жилье оценивается дороже. Разницу в стоимости квадратных метров покроет местный бюджет, в том числе с помощью окружных субсидий", - сказано в сообщении.

Эта мера поддержки охватывает все территории региона. Директор департамента строительства и ЖКК Югры Матвей Каров отметил, что введенная мера поддержки положительно отразится на темпах переселения из аварийного жилья в автономном округе и поможет нуждающимся людям решить квартирный вопрос.

По данным региональных властей, по итогам 2023 года в Югре ввели 955,3 тыс. кв. м жилья, что на 8,8% больше, чем в 2022 году, когда ввели 878 тыс. кв. м жилья. Также в 2023 году в регионе построили 307 многоквартирных домов, из аварийного фонда в новостройки переехали свыше 10 тыс. югорчан. В этом году планируется ввести в эксплуатацию не менее одного млн кв. м жилья. Всего в Югре с 2019 года расселено свыше 700 тыс. кв. м аварийного жилья. Улучшили свои жилищные условия более 16 тыс. семей, в том числе семьи участников специальной военной операции.