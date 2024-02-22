Путин отметил рекордные показатели строительства жилья в России

По словам президента, таких показателей в стране прежде не было

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Жилье в России строится в больших объемах, таких показателей в стране прежде не было. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Татарстана.

Глава Татарстана Рустам Минниханов указал, что в его регионе "по жилью большой прорыв". "Никогда мы столько не строили", - сообщил глава республики. "Мы в стране никогда столько не строили", - подчеркнул в ответ Путин.

Как сообщал Росстат, к концу 2023 года в России было введено 93,2 млн кв. метров жилья. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин отмечал высокие результаты в отрасли и сообщал, что только в январе 2024 года было введено около 10 млн кв. метров жилья.