Волгоградская область выделит более 1 млрд рублей на покупку квартир для сирот

Жильем в 2024 году обеспечат 650 льготников этой категории

ВОЛГОГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей выделят в 2024 году на закупку квартир для детей-сирот в Волгоградской области. Жильем будет обеспечено 650 волгоградцев, имеющих такой статус, что почти на 20% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В 2024 году на обеспечение жильем детей-сирот Волгоградской области выделены свыше миллиарда рублей. <...> Жилищный вопрос в течение этого года будет решен для 650 льготников данной категории. <...> В 2023 году квартирный вопрос был решен для 550 льготников данной категории", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время уже приобретены 100 первых однокомнатных квартир для сирот в Даниловском, Иловлинском и Среднеахтубинском районах региона, реализуются процедуры по закупке еще 139 квартир на первичном и вторичном рынках недвижимости.