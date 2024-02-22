В Первомайском поселении в Новой Москве построят четырехэтажную школу искусств

Площадь объекта составит около 5,7 тыс. кв. м

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Четырехэтажную школу искусств площадью 5,7 тыс. кв. м планируется построить в поселении Первомайское на территории ТиНАО. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Культурные объекты, которые стали активно появляться на территории ТиНАО, позволяют заметно разнообразить городскую среду, создать пространства для раскрытия и развития творческих способностей учащихся", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Отмечается, что строительство развернется на участке площадью 0,7 га, который расположен между деревней Горчаково и поселком Птичное. На данный момент утверждены правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для этого проекта.

"Согласно утвержденной документации, здание будет четыре этажа в высоту. Его площадь составит около 5,7 тыс. кв. м", - уточнила Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшем будущем на территории ТиНАО возведут девять культурных объектов. Так, школы искусств построят в поселениях Воскресенском, Краснопахорском, Щаповском, Первомайском и Московский. В них предусмотрены концертные и хореографические залы, библиотеки, дошкольные классы, студии звукозаписи, кафе и выставочные пространства.