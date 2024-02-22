На юге Москвы до конца года построят детсад с игровой площадкой на крыше

Площадь объекта составит около 900 кв. м

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Детский сад на 95 мест с эксплуатируемой кровлей планируется достроить осенью этого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Одноэтажное здание площадью порядка 900 кв. м рассчитано 95 детей в возрасте от двух до семи лет. Оригинальным решением этого объекта станет эксплуатируемая кровля. Здесь появится плэйхаб, где игровая зона займет 327 кв. м", - сказал Бочкарев, слова которого приводит приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что для для безопасных прогулок по периметру игрового пространства будет установлено ограждение из прозрачного триплекса высотой 2,4 м. Соцобъект строится в Даниловском районе на ул. Автозаводская, уч. 26/1 (Южный административный округ) на территории жилого квартала.

"По информации застройщика, здание детского сада полностью возведено, выполнено утепление внешних стен. Объект готов к отделочным работам и дальнейшему благоустройству игровых зон", - добавили в мэрии.

Как уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в Москве на 1 тыс. жителей в зависимости от района должно быть 105-124 места в общеобразовательных школах и 46-63 места в детских садах. Нормативы утверждаются раз в несколько лет.