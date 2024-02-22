В Москве построят центр с "зубчатыми" фасадами и "зеленой" кровлей

Площадь объекта превысит 3,8 тыс. кв. м

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Общественный центр с "зубчатыми" фасадами и эксплуатируемой кровлей планируют построить в Пресненском районе Москвы. В пятиэтажном здании разместятся офисы компаний, оказывающих банковские и страховые услуги, сообщил главный архитектор столицы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Общественный центр общей площадью 3 866 кв. м будет представлять собой кубический объем с двумя видами фасадов. Первый представляет собой сложную конструкцию из объемного остекления и зубчатых пилонов с облицовкой из атмосферостойкой стали. Кроме того, предусмотрены места для установки солнечных батарей и кадки для растений с системой полива на балконах. С другой стороны здания рисунок фасадов выполнен в виде чередования алюминиевых фасадных реек, светопрозрачных частей и стемалита", - сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Отмечается, что комплекс появится на участке 0,26 га по адресу: Шмитовский проезд вл. 39. Офисы займут все этажи, кроме первого, где разместится комьюнити-центр, столовая, а также ресепшн. Для отделки используют материалы натуральных оттенков - медного, темно-коричневого, бежевого и антрацит. Архитектурные решения первого этажа предусматривают максимальное витражное остекление с тонкими алюминиевыми ламелями.

"На кровле общественного центра планируют сделать открытую террасу для отдыха сотрудников, а также разместить на ней солнечные батареи", - добавил Кузнецов.

Кроме того, для офисов, переговорных, вестибюлей, комнатах отдыха и приема пищи, комьюнити-центра и кафе предусмотрена центральная система кондиционирования на базе VRF-систем. Наружные блоки устанавливаются на кровле здания в специально отведенной для этого зоне, заключили в Москомархитектуре.