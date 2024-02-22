Девелопер "Самолет" возведет более 2 тыс. частных домов в подмосковной Истре

Площадь коттеджей варьируется от 61 до 164 кв. м

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Девелоперская группа "Самолет" получила разрешение на строительство первого этапа кластера ИЖС "Истра Дом", всего проект рассчитан на восемь этапов. Об этом говорится в сообщении девелопера.

"К первому кварталу 2025 года девелопер возведет 55 индивидуальных жилых домов. Все дома будут реализованы с готовой отделкой и центральными коммуникациями", - говорится в сообщении.

Новый проект ИЖС будет возведен в 71 км от МКАД по Новорижскому шоссе, в городском округе Истра Московской области. Общая площадь участка строительства составляет 284,7 га. К 2032 году на территории проекта построят 2 248 жилых домов общей реализуемой площадью 306 тыс. кв. м. Площадь коттеджей варьируется от 61 до 164 кв. м, размер участков - от 5 до 6 соток.

Управлением в кластере займется профессиональная эксплуатирующая организация. Кроме коттеджей в рамках первой очереди девелопер построит сити-холл с досуговым центром и коворкингом. Также в поселке запланировано возведение школы на 825 мест, детских садов на 400 воспитанников и поликлиники. На территории кластера появится и спортивный хаб площадью 1,2 га с площадкой для баскетбола, волейбола и тенниса.

Жилые дома выполнят в дизайн-концепте шале, которому свойственны светлые фасады и четкая геометрия элементов, уточняет девелопер проекта. "Авторские детали в виде выносных балок и имитация ставней подчеркнут сельскую стилистику в архитектуре зданий", - заключается в сообщении.

О компании

ПАО ГК "Самолет" занимает первое место по объемам текущего строительства в России.