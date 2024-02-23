Собянин: в Москве построят три офисных комплекса по городской программе

По словам мэра столицы, в них смогут работать около 11 тыс. человек

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы одобрили проекты строительства трех офисных комплексов в рамках программы создания мест приложения труда. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Одобрены проекты строительства трех офисных комплексов по программе создания мест приложения труда. Частные инвесторы возведут: два многофункциональных деловых комплекса в районе Хорошево-Мневники в шаговой доступности от станции МЦК "Зорге"; офисный центр в районе Нагатинский Затон недалеко от Южного речного вокзала", - написал Собянин.

По его словам, в них смогут работать порядка 11 тыс. человек.

Благодаря программе в новых районах осуществляется комплексная сбалансированная застройка, а горожане находят работу рядом с домом. Заявку на получение специального статуса застройщики могут подать через Инвестиционный портал Москвы, добавил мэр.