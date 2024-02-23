В центре Москвы по реновации строят и проектируют 11 домов

По словам главы города Сергея Собянина, в ЦАО также расширяется социальная инфраструктура

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. В Центральном округе Москвы 11 домов строят и проектируют в рамках программы реновации, также продолжается программа по комплексному обустройству и развитию центральной части города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В Центральном округе по программе реновации строим и проектируем 11 домов. Шесть новостроек в ЦАО уже переданы новоселам. Новые дома расположены в Басманном, Красносельском, Пресненском и Таганском районах. К переезду приступили жители 35 старых домов", - написал Собянин.

Он добавил, что расширяется и социальная инфраструктура. В Пресненском районе строим учебный корпус на 400 школьников, в Красносельском планируется возвести детский сад на 125 мест. А в районе Тверской реконструируют детскую музыкальную школу имени Кабалевского.

Также продолжается программа по комплексному обустройству и развитию центральной части города. В этом году планируется завершить работы на трех знаковых объектах: в новом выставочном комплексе Третьяковской галереи, в производственном корпусе мастерских Большого театра, в многофункциональном комплексе "Гранд Титул" на территории "Москва-Сити", перечислил мэр.

"В прошлом году мы даже перевыполнили эту программу и ввели в эксплуатацию 45 объектов. Это жилые дома и социальные объекты, в том числе учебные корпуса на территории МГТУ имени Баумана. Построена многоуровневая транспортная развязка на пересечении проспекта Багратиона, Шелепихинской набережной и ТТК, полностью введена в эксплуатацию Большая кольцевая линия метро", - отметил Собянин.