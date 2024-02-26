В Москве появится физкультурно-оздоровительный комплекс площадью почти 10 тыс. кв. м

Объект возведут в районе Северное Бутово

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс с архитектурной подсветкой построят в районе Северное Бутово, площадь объекта составит около 10 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Архитектурная подсветка дополнит динамичный вертикальный рисунок на фасаде физкультурно-оздоровительного комплекса в Северном Бутово. Общая площадь комплекса составит около 10 тыс. кв. м. <…> Физкультурно-оздоровительный комплекс представляет собой прямоугольное здание, в отделке которого будет использоваться витражное остекление и фасадные панели черного и темно-зеленого цвета с разной фактурой - гладкие и ребристые. Архитектурное освещение дополнительно "вытягивает" силуэт комплекса и создает интересную игру света в темное время суток", - цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Отмечается, что здание планируют возвести на юго-западе Москвы по адресу: коммунальная зона "Садки", ул. Поляны, вл. 12, уч. 2. Москомархитектура выдала свидетельство об архитектурно-градостроительном решении на этот объект.

Освещению в проекте уделяется большое внимание. Визуально здание разделено на два объема, что дополнительно подчеркивается с помощью светильников, размещенных по периметру. На первом этаже будут располагаться спортивные залы для занятий футболом, многофункциональные помещения, тренажерный и кардио-залы. На втором уровне запроектирован детский клуб, комнаты для занятий боксом и борьбой. На третьем - помещения администрации, места для занятий йогой и пилатесом. Кроме того, предусмотрены раздевалки и санузлы. Для комфорта посетителей возле ФОКа сделают футбольное поле и парковку, добавили в пресс-службе.