Россияне оформили более 836 тыс. кредитов за время действия льготной ипотеки

Наибольшее количество льготных ипотечных кредитов зарегистрировано в Центральном федеральном округе

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Более 836 тыс. кредитов оформили россияне за период действия госпрограммы льготной ипотеки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росреестра.

"Росреестр с начала действия программы льготной ипотеки (май 2020 года) до 1 января 2024 года зарегистрировал 836 175 ипотек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество льготных ипотечных кредитов зарегистрировано в Центральном федеральном округе (221 186), на втором месте - Приволжский федеральный округ (178 542), на третьем - Северо-Западный федеральный округ (140 127), на четвертом - Уральский федеральный округ (98 448), на пятом - Южный федеральный округ (89 661).

Среди регионов и городов федерального значения лидерами по регистрации льготной ипотеки стали Санкт-Петербург (100 890), Москва (71 228), Тюменская область (41 768), Новосибирская область (38 953) и Воронежская область (35 455).

"Программы ипотечного кредитования с господдержкой стали эффективным механизмом и дополнительным стимулом для восстановления рынка ипотеки в России", - цитирует пресс-служба руководителя Росреестра Олега Скуфинского. Он также отметил, что доля электронной ипотеки в РФ с 2020 года выросла в девять раз - до 83,5%, средний срок регистрации составляет 12 часов.

Программа ипотеки для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством весной 2020 года. В течение действия ставки условия программы неоднократно корректировались. Согласно текущим условиям, программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2024 года. Ставка не превышает 8%.

Сельская ипотека

Спросом в регионах РФ пользуется и программа сельской ипотеки, которая действует с января 2020 года, добавили в Росреестре. Согласно статистике ведомства, по состоянию на 1 января 2024 года зарегистрировано 82 353 ипотеки в отношении объектов, приобретаемых на условиях этой программы.

Наибольший спрос зафиксирован в Приволжском (27 266 ипотечных кредитов) и Центральном федеральных округах (14 378). Среди регионов лидеров - Республика Башкирия (5 312), Удмуртская республика (4 102), Ставропольский край (3 717), Омская область (3 614), Республика Татарстан (2 972) и Оренбургская область (2 953).

Мера поддержки предусматривает получение льготного ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья по ставке не более 3% годовых.