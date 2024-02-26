26 февраля, 08:29,
обновлено 26 февраля, 08:39

Лимит по программе IТ-ипотеки увеличат до 700 млрд рублей

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

В Минцифры отметили, что благодаря этому можно будет дополнительно поддержать не менее 15 тыс. специалистов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Общий кредитный лимит по программе льготный ипотеки для IТ-специалистов будет увеличен с 500 млрд рублей до 700 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минцифры РФ.

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"Общий кредитный лимит по программе льготной IТ-ипотеки планируется увеличить еще на 200 млрд рублей - до 700 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Как отмечает Минцифры РФ, нынешний лимит позволяет получить эту меру поддержки 50 тыс. IТ-специалистам, а благодаря увеличению общего лимита можно будет дополнительно поддержать не менее 15 тыс. айтишников. 

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