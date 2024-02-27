Группа "РКС девелопмент" планирует выйти в 2024 году на рынок ИЖС

Для запуска проектов компания рассматривает все регионы присутствия, среди которых Московская область, Пенза, Тверь, Анапа, но в приоритете - Краснодарский край

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "РКС девелопмент", работающая на региональных рынках, а также в Московском регионе, в 2024 году планирует выйти на рынок индивидуально-жилищного строительства (ИЖС). Об этом журналистам сообщил генеральный директор "РКС девелопмент" Станислав Сагирян.

"Планируем в этом году выйти на рынок ИЖС. Для реализации проектов в сегментах "комфорт" и "бизнес" рассматриваем участки до 100 га", - сказал он.

По словам Сагиряна, для запуска проектов ИЖС компания рассматривает все регионы присутствия, среди которых Московская область, Пенза, Тверь, Анапа, но в приоритете - Краснодарский край, где фиксируется большой объем неудовлетворенного спроса на частное домостроение.

"РКС девелопмент" - федеральный девелопер, который входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства. Компания создана в 2007 году инвестиционной группой "Ренессанс капитал" и Игорем Сагиряном, который в 2009 году стал основным акционером.