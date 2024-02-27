В Дагестане объем ввода жилья увеличился почти в 1,6 раза в 2023 году

В регионе ввели в эксплуатацию 1,6 млн кв. м

МАХАЧКАЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Порядка 1,6 млн кв. м жилья ввели в Республике Дагестан в 2023 году, значительная часть - индивидуальное строительство. В сравнении с 2022 годом показатель вырос в 1,6 раза, сообщил в ходе доклада в парламенте республики председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"В прошлом году введено в эксплуатацию 1,6 млн кв. м. жилья, рост - в 1,6 раза. Конечно, значительная доля приходится на индивидуальное жилье, в том числе дома, которые были поставлены на учет в 2023 году. И это тоже положительный результат той большой работы, которая началась в части регистрации недвижимости", - сказал Абдулмуслимов.

По его словам, строительная отрасль занимает особое место в экономике Дагестана.

"Мы сталкивались и сталкиваемся с тем, что отсутствие правоустанавливающих документов на жилье не позволяет дагестанцам получать адресные меры поддержки - это касается социальной догазификации, компенсации ущерба от стихийных и техногенных явлений", - добавил председатель правительства республики.