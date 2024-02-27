В Москве в районе Отрадное началось строительство МФК с отелем

В комплексе также будет создана зона коворкинга

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Около станции метро "Владыкино" в Москве стартовали работы по возведению многофункционального комплекса (МФК) в виде четырех стеклянных корпусов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Общая площадь многофункционального комплекса составит порядка 85 тыс. кв. м. Два корпуса будут отданы под апартаменты, в двух других - обустроят отель на 758 номеров. В главном вестибюле планируется разместить конференц-зал для бизнес-мероприятий", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что в комплексе также будет создана зона коворкинга. В настоящее время проводятся мероприятия подготовительного этапа: обустраиваются внутриплощадочные подъездные пути, устанавливаются временное ограждение, бытовые помещения, включая штаб генерального подрядчика.

Многофункциональный комплекс возводят в районе Отрадное по адресу: Сигнальный проезд, вл. 12 (Северо-Восточный административный округ).