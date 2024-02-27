Файзуллин заявил, что градостроительный потенциал Прикамья достигает 6 млн кв. м жилья

В регионе успешно выполняется программа по расселению аварийного жилья

ПЕРМЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Градостроительный потенциал Пермского края достигает 6 млн кв. м жилья. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе совещания с правительством Прикамья в рамках рабочей поездки в регион.

"Серьезный объем жилья введен в крае [в 2023 году] - более 1,9 млн кв. м. Сегодня мы обсуждали градостроительный потенциал, который вы сформировали, он достигает 6 млн кв. м жилья. Мы видим, как приходят крупные федеральные застройщики на территорию Пермского края, они реализуют сегодня уже более 10 проектов", - сказал Файзуллин.

Реализация федеральных программ

Министр отметил, что в регионе успешно выполняется программа по расселению аварийного жилья. "С 2019 года переселено более 42 тыс. человек из почти 700 тыс. кв. м [аварийного жилья], осталось переселить 5 тыс. человек", - сказал министр строительства и ЖКХ России. По его словам, Прикамье является также "одним из передовиков" по программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов. В частности, только в 2023 году в регионе отремонтировали 715 домов общей площадью почти 3 млн кв. м, где проживают более 112 тыс. человек. Всего же в программу включено 12,7 тыс. многоквартирных домов. Помимо этого, Файзуллин отметил активную работу властей Прикамья по программе модернизации общественных пространств. В 2023 году в крае при участии федерального бюджета было модернизировано 57 общественных пространств, в этом году планируется модернизировать 49 таких объектов.

"Всего в 2023 году в рамках всех мероприятий на 117 объектов [строительства] Пермский край получил 5 млрд 971 млн рублей, и практически все они отработаны в прошлом году. В целом Пермский край показывает положительную динамику по всем направлениям. <…> Я вижу, на объектах работают местные подрядчики, что показывает высокий потенциал, который имеет регион для реализации и новых программ на территории Пермского края", - сказал Файзуллин.

По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, регион нацелен на максимальное участие во всех федеральных проектах. "Нам важно демонстрировать те успехи, которые мы реализуем при поддержке нашего президента, потому что это общая работа. <…> Мы сегодня обсудили очень много того, что можно еще усовершенствовать в сфере ЖКХ, в сфере производства строительных материалов, в сфере внедрения оптоволокна при строительстве многоквартирных домов и так далее. И здесь федеральное министерство нацелено на то, чтобы законодательство "надстраивалось" над экономическими условиями", - отметил глава региона.

В рамках рабочей поездки в Пермский край Файзуллин посетил завод по производству оптического кабеля ООО "Инкаб", где обсуждались перспективы применения оптического кабеля при строительстве и развитии инфраструктуры. Также министр высоко оценил реализацию проектов комплексной застройки в пермском микрорайоне Ива и строительство автомобильной дороги ТР-53 "Переход ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной" на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Эта магистраль соединит густонаселенные микрорайоны Вышка I, Вышка II, Висим и Садовый с центральной частью Перми. Завершить первый этап строительства дороги планируется в конце 2024 года. Помимо этого, министр посетил площадку, где строится новое здание Пермской художественной галереи, где в настоящее время выполняется монтаж внутренних и внутриплощадочных инженерных сетей, вентилируемых фасадов, предчистовая отделка помещений, а также проводится подготовка оснований проездов и тротуаров. Также министр посетил Краевую музыкальную школу для одаренных детей.