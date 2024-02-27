Ввод жилья на Ставрополье вырос на 56% за пять лет

После пандемии и на фоне запуска программы социальной догазификации в регионе значительно вырос спрос на индивидуальное жилищное строительство

СТАВРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Ввод жилья в Ставропольском крае за пять лет увеличился с 1,1 млн кв. м до более чем 1,7 млн кв. м, сообщил во время прямой линии исполняющий обязанности главы Минстроя региона Валерий Савченко. Таким образом, объем ввода жилья вырос на 56%.

"В прошлом году в Ставропольском крае состоялся рекордный ввод жилья. На протяжении пяти лет мы поэтапно двигались от цифры 1 млн 147 тыс. кв. м до показателя 1 млн 792 тыс. кв. м в 2023 году. Это на 9,2% больше, чем в 2022 году. Хотя мы уже тогда думали, что мы достигли максимальных показателей", - сказал он.

Савченко отметил, что после пандемии и на фоне запуска программы социальной догазификации в регионе значительно вырос спрос на индивидуальное жилищное строительство. Объем такого жилья уже достигает двух третей от общего показателя ввода. При этом на Ставрополье сохраняется и высокий спрос на квартиры в новых многоквартирных домах.

"По динамике, которую мы сегодня видим, понимаем, что многоквартирных домов точно будет не меньше, чем в прошлом году. <…> Не распроданных квартир у нас нет. Бывают периоды, когда возникает затоваренность рынка - объекты вводятся, а квартиры еще не проданы. Последние несколько лет таких случаев практически не бывает", - пояснил Савченко.

По данным министерства, в 2024 году в регионе планируется ввести не менее 1,6 млн кв. м жилья.