На Чукотке в 2024 году начнется строительство двух новых объектов культуры

Из бюджета региона выделят почти 2 млрд рублей на создание и реконструкцию социальных объектов

ТАСС, 28 февраля. Два новых объекта культуры начнут строить в удаленных населенных пунктах Чукотки в рамках профильного нацпроекта. В Певеке появится Центр культурного развития, а в селе Канчалан - новый Дом культуры, сообщил ТАСС руководитель Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского АО Евгений Тихомиров.

"В 2024 году будут реализовываться работы по строительству Центра культурного развития в Певеке и Дома культуры в селе Канчалан. В Певеке в 2023 году выполнены завоз грунта, доставлены строительные материалы. В 2024 году после ряда процедур будет начато строительство объекта. Строительные работы по объекту в селе Канчалан также начнутся после получения положительного заключения на проектно-сметную документацию объекта", - сообщил Тихомиров.

Он добавил, что Центр культурного развития в самом северном городе России - Певеке - рассчитан на 110 мест, работы по строительству ведутся в рамках нацпроекта "Культура". Стоимость работ - около 500 млн рублей. Для строительства Дома культуры в Канчалане подрядчик уже закупил материалы и технику.

В окружном правительстве ТАСС сообщили, что в 2024 году из бюджета региона будет выделено почти 2 млрд рублей на создание и реконструкцию социальных объектов, а также приобретение модульных комплексов. Речь идет о завершении строительства школы в Анадыре, Центра культурного развития в Певеке, этнокультурного центра и спортивного зала в селе Лаврентия.

В 2024 году на Чукотке в рамках нацпроекта "Культура" новым оборудованием будет оснащено три учреждения - Чаунский краеведческий музей, Центр культуры Чукотского района, детская школа искусств в Анадырском муниципальном районе. Также будут капитально отремонтированы два учреждения.