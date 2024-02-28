В Краснодаре реализуют шесть договоров КРТ на площади 336 га

В регионе возведут 2,2 млн кв. м жилья

КРАСНОДАР, 28 февраля. /ТАСС/. Застройщики в Краснодаре, где на протяжении нескольких лет существовала проблема хаотичной точечной застройки, по состоянию на 2024 год реализуют шесть договоров комплексной застройки территорий (КРТ) на площади 336 га, в рамках которых будет возведено 2,2 млн кв. м жилья. Об этом мэр города Евгений Наумов сообщил в ходе ежегодного отчета в городской думе.

"В нашем городе не просто много строят, у нас строят по новым правилам - только комплексно: со школами, детскими садами, парками, детскими спортивными площадками и всей необходимой инфраструктурой. Это наша принципиальная позиция, по-другому теперь не будет. Шесть договоров комплексного развития территорий у нас заключено на сегодняшний день, из них четыре - в прошлом 2023 году. Это 336 га и 2,2 млн кв. м нового комфортного современного жилья", - сказал Наумов.

Он добавил, что власти города готовят новый документ территориального планирования. По его словам, Краснодар является одним из лидеров в стране по объемам строительства жилья. Так, только по итогам 2023 года было возведено 3,3 млн кв. м жилья, из них 2,4 млн - это многоквартирные дома, общий объем строительно-монтажных работ составил 36,6 млрд рублей.

Также власти региона ведут работу по ликвидации нехватки социальных объектов, возникшей ввиду высокой доли миграции населения и точечной застройки. В 2023 году были возведены 36 новых социальных объектов на 17,3 тыс. мест: 11 школ, 19 детских садов, 5 физкультурно-оздоровительных комплексов, поликлиник. На эти цели были потрачены 25,2 млрд рублей из всех уровней бюджета. Ведется ремонт и строительство новых дорог в городе для решения логистических проблем: в 2023 году на развитие улично-дорожной сети было направлено 4 млрд рублей, только по нацпроекту были отремонтированы 65 км дорог, также работы проводились по краевой программе и за счет средств местного бюджета.

В 2020 году депутаты Государственной думы приняли закон о КРТ. Документом предусматривается реализация программ развития городских территорий, которые позволяют комплексно обновить городскую застройку, привлечь внебюджетные источники. Для Краснодара является проблемой хаотичная застройка, также актуальными были вопросы самостроев и долгостроев. При этом регион является одним из лидеров в России по объемам ежегодно вводимого в эксплуатацию жилья.