В Краснодаре завершили строительство более 45 долгостроев

На начало 2023 года в городе было 58 недостроев

КРАСНОДАР, 28 февраля. /ТАСС/. Возведение более 45 недостроенных объектов завершено в Краснодаре в 2023 году. Об этом мэр города Евгений Наумов сообщил в ходе ежегодного отчета в городской думе.

"Колоссальная работа ведется по решению проблем обманутых дольщиков. На начало 2023 года в городе было 58 недостроев, к концу 2023 года из реестра недостроенных объектов исключены 46 жилых комплексов. Достигается главная цель - люди получают долгожданное жилье либо компенсации", - сказал глава города.

Он добавил, что работы по завершению возведения долгостроев продолжаются. "На сегодня остается девять проблемных объектов. Стремимся к тому, чтобы в текущем году понятие "обманутый дольщик" осталось в прошлом", - отметил мэр.

Краснодарский край входил в число проблемных субъектов РФ по количеству долгостроев, в июле 2019 года был создан единый реестр проблемных объектов долевого строительства, на конец 2019 года в него были включены 278 кубанских долгостроя. Также в 2019 году по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева для завершения долгостроев были созданы региональный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства и непубличное акционерное общество "Региональная строительная компания Краснодарского края" (НАО "РСК"), ее единственным акционером является администрация края, компания выполняет функции генерального подрядчика в процессе завершения долгостроев.