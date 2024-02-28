По программе "Арктическая ипотека" выдали около 2 тыс. кредитов на 7 млрд рублей

Как отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, механизм льготной ипотеки будет донастраиваться

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Порядка двух тысяч кредитов выдали гражданам по льготной программе "Арктическая ипотека". Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе IV заседания рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации при Комиссии Госсовета РФ по направлению "Транспорт".

"На сегодня выдано около двух тысяч кредитов объемом около семи миллиардов рублей. Это неплохой первый шаг", - сказал он.

Главным образом, подчеркнул глава Минвостокразвития, это кредиты на вторичном рынке жилья.

Министр отметил, что механизм льготной ипотеки будет донастраиваться. По его словам, чтобы полноценно запустить механизм роста и привлечь серьезных застройщиков, необходимо решить задачу установления справедливой рыночной цены, привлекательной для застройщиков. "Соответствующее поручение президента есть, мы вместе с Минстроем и Минфином эту задачу собираемся решить в ближайшие два месяца", - добавил Чекунков.

Министр объяснил, что при старте программы было установлено ограничение - цена покупаемой квартиры не может превышать среднестатистическую цену, так называемую цену Минстроя. "Хотя Минстрой ее не устанавливает, он ее просто статистически фиксируют. И в некоторых арктических городах эта цена невысокая из-за того, что первичный рынок жилья был недостаточно развит, как раз это ограничение мы будем снимать, приход новых девелоперов, новых застройщиков в арктические города позволят поднять эту цену. Мы проходили этот путь на Дальнем Востоке, например, в том же Забайкалье, в Амурской области, на Сахалине у нас эта статистическая цена за время действия "Дальневосточной ипотеки" увеличилась более чем на 50%, <...> мы ожидаем ту же динамику в Арктике", - сказал он.

Ранее к министру обращалась семья из города Ноябрьска с вопросом о возможности внести корректировки в программу для получения ипотеки в Арктике без привязки к стоимости квадратного метра. В Совете Федерации также обращали внимание на то, что по арктической программе установлено ограничение по стоимости квадратного метра приобретаемого жилья, при этом в ряде городов Арктической зоны стоимость квадратного метра жилья превышает установленный Минстроем лимит, что не позволяет приобрести это жилье по льготной ипотеке.

Об ипотеке в Арктике

Программа "Арктическая ипотека" стартовала в России с ноября 2023 года. Оформить ипотеку по ставке 2% годовых могут жители Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также северных муниципалитетов Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.