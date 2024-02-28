Минстрой подготовит новый пакет изменений в механизм комплексного развития территорий

Некоторые из них ГД может принять в весеннюю сессию, сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минстрой России готовит новый пакет изменений в механизм комплексного развития территорий (КРТ) для оптимизации и ускорения работы в рамках КРТ. Несколько изменений Госдума может принять в весеннюю сессию, сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин на Российской строительной неделе.

"Мы в конце прошлого года внесли ряд изменений в федеральное законодательство, связанное с КРТ. <…> Совместно с Госдумой отрабатываем и готовим новый пакет изменений. Постараемся успеть до конца весенней сессии принять еще ряд изменений, которые позволят более гибко подходить к применению инструмента КРТ, а значит оптимизировать процессы и ускорить реализацию этой программы", - сказал он в режиме ВКС в ходе IX Всероссийского совещания "Развитие жилищного строительства в РФ".

В частности, в России могут появиться меры поддержки в рамках КРТ, рассказала на совещании директор департамента комплексного развития территорий Минстроя России Мария Синичич. "Хотим сделать отдельные меры поддержки по КРТ", - сказала она.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.