В России аренда комнат за год подорожала на 14,4%

Согласно исследованию федерального портала "Мир квартир", съемные комнаты подешевели только во Владивостоке и Севастополе

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Аренда комнат в России с февраля 2023 года подорожала на 14,4%, до 9,5 тыс. рублей в месяц. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

"За год средняя по стране комната подорожала на 14,4%, до 9,5 тыс. рублей в месяц. Наиболее сильно аренда комнат возросла в цене в городах, где сейчас развивается промышленность - там требуется рабочая сила на предприятия, и многие трудовые мигранты пользуются такой дешевой опцией", - сказал собеседник агентства.

Согласно исследованию федерального портала, за год в 68 из 70 исследованных городов съемные комнаты подорожали, в двух - Владивостоке (-6,3%) и Севастополе (-1,5%) - подешевели.

Больше всего подорожала аренда комнат в Новокузнецке, где за год ставка выросла на 68,4%. Также высокая динамика роста зафиксирована в Череповце (+43,7%), Кемерове (+41,8%), Орле (+39,5%), Магнитогорске (+34%), Владикавказе (+33,1%), Смоленске (+31,1%), Курске (+28,1%), Набережных Челнах (+25,9%) и Пензе (+24,7%). В Москве арендная ставка на комнаты увеличилась на 9,2%, в Московской области - на 13,2%, в Санкт-Петербурге - на 6,7%.

Меньше всего цены выросли в Вологде (+0,3%), Грозном (+1,3%), Калуге (+1,6%), Томске (+2,5%), Тюмени (+2,7%), Ярославле (+3,4%), Ленинградской области (+3,6%), Сочи (+4,7%), Мурманске (+5,3%) и Уфе (+5,3%).

По словам Луценко, в целом по РФ спрос на съемные комнаты вырос из-за подорожания арендных квартир и сокращения их предложения на рынке. "Многие арендаторы уже не могут "потянуть" новые цены и соглашаются на комнаты. Однако предложение комнат на рынке аренды также сократилось - на 63% за год. Тем не менее, ставки на этот вид жилья выросли меньше, чем на более предпочтительный формат квартир. Так, съемные однокомнатные квартиры за последние 12 месяцев в среднем подорожали на 20,4%", - сообщил собеседник агентства.

Самые дорогие и дешевые

По данным аналитиков портала, самые дорогие комнаты в РФ сдаются в Москве, где средняя арендная ставка составляет 18 069 руб./мес., а также в Якутске (17 420 руб./мес.), Сочи (16 032 руб./мес.), Московской области (15 186 руб./ мес.), Хабаровске (14 590 руб./мес.), Сургуте (14 491 руб./ мес.), Санкт-Петербурге (13 829 руб./мес.), Кемерове (12 916 руб./мес.), Екатеринбурге (11 465 руб./мес.) и Севастополе (11 450 руб./мес.).

Самые дешевые съемные комнаты - в Саранске (5 902 руб./ мес.), Нижнем Тагиле (6 178 руб./мес.), Пензе (6 189 руб./ мес.), Ульяновске (6 307 руб./мес.), Брянске (6 422 руб./ мес.), Тольятти (6 560 руб./мес.), Кургане (6 885 руб./ мес.), Чебоксарах (7 187 руб./мес.), Саратове (7 260 руб./ мес.) и Вологде (7 300 руб./мес.).