В Москве инвестор реорганизует участок рядом со станцией МЦК "Лихоборы"

Инвестиции в проект составят около 5,2 млрд рублей

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют выставить на торги по программе комплексного развития территорий (КРТ) право на реорганизацию участка площадью 2,1 га рядом со станцией МЦК "Лихоборы", сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Инвесторы смогут принять участие в торгах на право редевелопмента участка площадью 2,1 гектара в районе Коптево. Инвестиции в проект составят около 5,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - 264 миллиона рублей. Здесь возведут общественно-деловые объекты", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Отмечается, что территория обладает высокой инвестиционной привлекательностью: рядом проходит Северо-Восточная хорда, а также расположены станция МЦК "Лихоборы" и одноименная платформа МЦД-3. Как уточнил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, которого цитирует пресс-служба, по проекту в течение четырех лет планируется построить 26,1 тыс. кв. м недвижимости, включая магазины, рестораны и кафе, культурно-досуговые учреждения. "На участке также находится здание транспортно-пересадочного узла "Николаевская" и каток, которые будут сохранены", - добавил он.