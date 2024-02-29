В Бутырском районе Москвы построят первую очередь нового жилого квартала на 730 квартир

Корпуса общей площадью более 123 тыс. кв. м объединит двухуровневая подземная парковка с хозяйственными кладовыми и трехэтажный стилобат с коммерческими помещениями

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Первую очередь нового жилого квартала из четырех корпусов общей площадью более 123 тыс. кв. м построят в Бутырском районе на северо-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"На северо-востоке столицы возведут первую очередь нового жилого квартала, состоящую из четырех корпусов переменной этажности. Соответствующее разрешение выдал Мосгосстройнадзор <...>. Работы начнутся в Бутырском районе по адресу: Огородный проезд, дом 20", - говорится в сообщении.

Как отметил глава ведомства Антон Слободчиков, которого цитирует пресс-служба, корпуса общей площадью более 123 тыс. кв. м объединит двухуровневая подземная парковка с хозяйственными кладовыми и трехэтажный стилобат с коммерческими помещениями. На его крыше для жильцов обустроят двор-сад с зоной фитнеса и йоги, пространством для работы, встреч и отдыха. Внутри откроются супермаркет, спортивный клуб, магазин товаров для дома, а также кафе и рестораны. В жилой части новостроек разместится 730 квартир.

Территорию квартала благоустроят, там появятся спортивное ядро, веломаршрут, площади с арт-объектами и зонами отдыха.