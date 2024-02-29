Хуснуллин: решения по выдаче льготной ипотеки в новых регионах РФ примут в течение месяца

Как сообщил вице-премьер РФ, на данный момент происходит пересчет бюджетных денег

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Решения по выдаче льготной ипотеки на вторичное жилье под 2% в Донбассе и Новороссии примут в течение месяца. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в преддверии послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"Мы сейчас отрабатываем механизм, смотрим на то, какой это будет механизм, готовим восстановление, считаем бюджетные деньги. Я думаю, что в течение месяца", - сказал он, отвечая на вопрос о решении по выдаче льготной ипотеки на вторичное жилье под 2% в новых регионах России.

Ранее президент России Владимир Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в Донбассе и Новороссии на вторичное жилье.